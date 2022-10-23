"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"

Заяви російського керівництва про те, що українські військові нібито планують застосувати "брудну бомбу" є спробою Кремля звинуватити у своєму злочині саму ж Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"На воре шапка горит". Сьогодні РФ на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я. Брехня щодо "брудної бомби", яку начебто готується застосувати Україна, - це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії", - заявив міністр.

Резніков зазначив, що з 2014 року росіяни неодноразово вдавалися до подібної тактики, зокрема відкрито погрожували застосуванням ядерної зброї, провокували катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажують світ катастрофою на Запорізькі АЕС.

"Брудний" ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків... Найкращою відповіддю на російські закиди мають стати рішучі кроки щодо посилення тиску на злочинний терористичний режим у Москві, а також активна допомога Україні засобами, які дозволять швидше очистити нашу землю від пошесті. Щоб ні в кого навіть думки не було вчинити ядерний злочин у Європі", - наголосив він.