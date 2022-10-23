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Великобританія готова допомогти. Росія та Україна мають шукати вихід з війни, - Воллес

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Лондон, Неділя 23 жовтня 2022 18:53
Великобританія готова допомогти. Росія та Україна мають шукати вихід з війни, - Воллес Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобританія готова сприяти тому, щоб Росія та Україна шукали вирішення військового конфлікту мирним шляхом без подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду .

Зокрема, сьогодні вдень на прохання російської сторони відбулися переговори міністрів оборони Сергія Шойгу та Бена Воллеса. Російський міністр заявив, що Україна за сприяння Великій Британії нібито планувала ескалацію конфлікту. Проте Воллес спростував звинувачення та попередив, що такі заяви не повинні стати приводом для ще більшої ескалації.

"Міністр оборони також підтвердив, що Великобританія та ширша міжнародна спільнота підтримують Україну та бажають деескалації цього конфлікту. Україна та Росія мають шукати вихід з війни, і Великобританія готова допомогти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Франція після дзвінка Шойгу закликала російську сторону шукати мирного рішення щодо України.

Зазначимо, сьогодні російський міністр обдзвонює західні країни та розповідає їм нібито про плани України підірвати "брудну бомбу" на своїй території.

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