В Броварах вдалося частково повернути до міста електрику

В Броварах енергетикам вдалося частково заживити місто. Кілька підстанцій вже почали працювати, але відновлювальні роботи ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

Перед цим Сапожко повідомляв, що ремонтно-аварійні роботи будуть продовжені ще на дві години.

"Енергетикам вдалося частково заживити місто, декілька підстанцій вже в роботі, але напруга в мережі залишається дуже низькою", - написав він.

Зазначимо, ще 15 січня Сапожко писав, що Бровари намагаються найближчим часом вийти на більш оптимістичний графік відключень світла після масованого удару РФ. Енергетики поступово намагатимуться вивести місто на режим 4/8: 4 години зі світлом, та 8 - без.

Загалом у Київській області вдень 18 січня ввели екстрені відключення світла. Графіки обмеження електроенергії наразі не діють. Ситуація в регіоні після численних російських терактів проти енергетики залишається важкою.

Додамо, 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Водночас у ГУР Міноборони заявили, що російський режим розглядає можливість атак на підстанції атомних електростанцій. У Кремлі розраховують, що терористичні удари по АЕС зможуть змусити Україну до капітуляції. За даними розвідки, мета окупантів - повністю залишити українців без світла і тепла.