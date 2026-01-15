ua en ru
Бровари намагаються вийти на більш оптимістичний графік відключень світла, - мер

Четвер 15 січня 2026 14:45
UA EN RU
Бровари намагаються вийти на більш оптимістичний графік відключень світла, - мер Фото: Бровари намагаються вийти на більш оптимістичний графік відключень світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бровари намагаються найближчим часом вийти на більш оптимістичний графік відключень світла після масованого удару РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Щодо поточної ситуації з електропостачанням. Відновлення енергетичної галузі після ворожих атак триває, незважаючи на погоду, повітряні загрози та неймовірну втому", - зазначив Сапожко.

За його словами, є велике сподівання на те, що в найближчий час в Броварській громаді вдасться вийти на більш оптимістичний графік відключень. Зазначається, що енергетики поступово намагатимуться вийти на режим 4/8 – 4 години зі світлом, та 8 - без.

"Також в пріоритеті – стабілізація напруги в мережі, робиться все можливе для покращення ситуації", - додав мер Броварів.

Удари по енергетиці Київщини

Російські війська останнім часом посилили удари по критичній інфраструктурі Києва та області. Так, у ряді населених пунктів лівобережної частини області досі лишається критична ситуація зі світлом.

Так, за даними Міненерго, найскладнішою ситуація зі світлом залишається у столичному регіоні – Києві та області. у столичному регіоні.

У багатьох громадах оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово.

Щоб покращити ситуацію жителів громади з доступом до електроенергії, у Броварах та ряді інших районних центрів з 10 січня запрацювали перші "Вагони незламності" від "Укрзалізниці". Це фактично ті ж самі "пункти незламності", але на базі пасажирських вагонів, які взято з неробочого парку залізничних перевезень.

