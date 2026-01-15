Бровари намагаються вийти на більш оптимістичний графік відключень світла, - мер

Бровари намагаються найближчим часом вийти на більш оптимістичний графік відключень світла після масованого удару РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Щодо поточної ситуації з електропостачанням. Відновлення енергетичної галузі після ворожих атак триває, незважаючи на погоду, повітряні загрози та неймовірну втому", - зазначив Сапожко. За його словами, є велике сподівання на те, що в найближчий час в Броварській громаді вдасться вийти на більш оптимістичний графік відключень. Зазначається, що енергетики поступово намагатимуться вийти на режим 4/8 – 4 години зі світлом, та 8 - без. "Також в пріоритеті – стабілізація напруги в мережі, робиться все можливе для покращення ситуації", - додав мер Броварів.