У Київській області ввели екстрені відключення світла

Київська область, Неділя 18 січня 2026 14:09
UA EN RU
У Київській області ввели екстрені відключення світла Фото: у Київській області ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області вдень 18 січня ввели екстрені відключення світла. Графіки обмеження електроенергії наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У Київській області екстрені відключення. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють", - повідомили у компанії.

У ДТЕК зазначили, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області", - додали в компанії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні 18 січня продовжують діяти погодинні відключення світла для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас вранці неділі, 18 січня, у низці областей України було запроваджено аварійні відключення енергопостачання, зокрема у Сумській та Полтавській областях. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок російської атаки.

Додамо, 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

А 16 січня Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

ДТЕК Київська область Електроенергія Відключеня світла
