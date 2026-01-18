У Київській області ввели екстрені відключення світла
У Київській області вдень 18 січня ввели екстрені відключення світла. Графіки обмеження електроенергії наразі не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"У Київській області екстрені відключення. Через ситуацію в енергосистемі графіки відключень на Київщині не діють", - повідомили у компанії.
У ДТЕК зазначили, що ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області", - додали в компанії.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, в Україні 18 січня продовжують діяти погодинні відключення світла для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.
Водночас вранці неділі, 18 січня, у низці областей України було запроваджено аварійні відключення енергопостачання, зокрема у Сумській та Полтавській областях. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок російської атаки.
Додамо, 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
А 16 січня Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.