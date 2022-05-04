В Броварах прогремел взрыв

В городе Бровары Киевской области, очевидцы сообщила о взрыве. Подробности пока неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Броварского р-н".
Официального подтверждения ракетного удара пока нет. Киевская областная военная администрация пока никак не прокомментировала ситуацию.
Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, очевидцы сообщают о взрыве в Требухове. Информация об этом пока проверяется.
Сегодня ракетным обстрелам подвергся Днепр. Русские оккупанты попали по центру города. Как сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин также была повреждена железнодорожная инфраструктура Днепра.
Взрывы были слышны и в Черкассах. По словам главы Черкасской области Игоря Табурца в городе сработала ПВО.
В частности, взрывы раздавались и в Запорожье, однако местные власти не комментировали ситуацию.
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