В Броварах прогремел взрыв

Официального подтверждения ракетного удара пока нет. Киевская областная военная администрация пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, очевидцы сообщают о взрыве в Требухове. Информация об этом пока проверяется.

Массовые ракетные удары по Украине 4 мая

Сегодня ракетным обстрелам подвергся Днепр. Русские оккупанты попали по центру города. Как сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин также была повреждена железнодорожная инфраструктура Днепра.

Взрывы были слышны и в Черкассах. По словам главы Черкасской области Игоря Табурца в городе сработала ПВО.

В частности, взрывы раздавались и в Запорожье, однако местные власти не комментировали ситуацию.