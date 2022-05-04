Ракетный удар по Днепру. Попали в железнодорожную инфраструктуру

Сегодня вечером Днепр подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Под удар, по предварительным данным, попал объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Камышина, главу "Укрзализныци".

"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре", - сообщил глава УЗ. По словам Камышина, железнодорожники в результате ракетного удара не пострадали. Какой именно объект железнодорожной инфраструктуры поразили оккупанты, пока не известно. Степень повреждений, как отметил глава УЗ, будут оценивать после того, как в городе завершится воздушная тревога.