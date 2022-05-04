У Броварах пролунав вибух

У місті Бровари Київської області, очевидці повідомила про вибух. Подробиці наразі невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новини Броварського р-н".
Офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Київська обласна військова адміністрація наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.
Як відзначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, очевидці повідомляють про вибух у Требухові. Інформація щодо цього наразі перевіряється.
Сьогодні ракетних обстрілів зазнало Дніпро. Російські окупанти влучили по центру міста. Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін також була пошкоджена залізнична інфраструктура Дніпра.
Вибухи були чутні й в Черкасах. За словами очільника Черкаської ОВА Ігора Табурця в місті спрацювала ППО.
Зокрема, вибухи лунали й в Запоріжжі, однак місцева влада не коментувала ситуацію.
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