"Бронзовый" матч Свитолиной, батут и легкая атлетика: за чем следить сегодня на Олимпиаде
Сегодня, 31 июля, на Олимпиаде в Токио разыграют еще 21 комплект медалей. Украинцы поборются лишь за два комплекта.
Подробнее о сегодняшних выступлениях украинцев на ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.
Главная медальная надежда сегодняшнего дня лежит на теннисистке Элине Свитолиной, которая в матче за "бронзу" сразится с казашкой Еленой Рыбакиной. В полуфинале Свитолина, казалось, немного подуставшей и закономерно уступила чешке Маркете Вондрушовой. Достижение Свитолиной и так уже вошло в историю украинского тенниса - ни разу в индивидуальном разряде наши теннисисты не доходили до полуфинала ОИ. Теперь же украинка имеет шанс войти и в историю Олимпиад как "бронзовый" призер.
Соперника Свитолиной - Елена Рабакина, занимает 21-е место в рейтинге WTA. Украинка здесь на 6-м месте. При этом в Токио представительница Казахстана провела почти на 140 минут меньше, чем Свитолина - 501 против 640.
Поединок между Свитолиной и Рыбакиной должен начаться сразу после завершения "бронзового" матча в мужском разряде между Новаком Джоковичем и Пабло Корено Буста - старт в 9:00.
Еще украинец, который имеет шанс побороться сегодня за медаль - Николай Просторов (прыжки на батуте). Для выхода в финал ему нужно попасть в топ-8 из 16 гимнастов квалификации.
Подробное расписание ключевых событий дня на Олимпиаде ниже:
Теннис
Мужчины, индивидуальный разряд
- Матч за бронзу. Новак Джокович (Сербия) - Пабло Каррено Буста (Испания) - 9:00
Женщины, индивидуальный разряд
- Матч за бронзу. Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - не раньше 10:30
- Матч за золото. Белинда Бенчич (Швейцария) - Маркета Вондрушова (Чехия) - не раньше 12:00
Женщины, парный разряд
- Матч за бронзу. Кудерметова / Веснина (Российский Олимпийский комитет) - Пигосси / Стефани (Бразилия) - 9:00
Микст, парный разряд
- Матч за золото. Стоянович / Джокович (Сербия) - Барти / Пирс (Австралия) - не раньше 10:30
Прыжки на батуте
Мужчины
Украина: Николай Просторов
- Квалификация - 7:00
- Финал - 8:50
Триатлон
Микст, эстафета
Украина не представлена
- Старт соревнований (медали) - 1:30
Стрельба из лука
Мужчины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 10:30
- Матч за золото - 10:45
Бадминтон
Мужчины, пары
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 13:40
- Матч за золото - 14:30
Фехтование
Женщины, командный разряд, сабля
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:30
Дзюдо
Смешанные командные соревнования
Украина не представлена
- Финальный блок (схватки за бронзу и финал) - 11:00-13:50
Регби 7
Женщины
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 11:30
- Матч за золото - 12:00
Парусный спорт
Виндсерфинг
Украина не представлена
- Женщины. Финал - 7:33
- Мужчины. Финал - 8:33
Стрельба
Украина не представлена
Стендовая стрельба. Командный микст
- Матч за бронзу - 6:30
- Матч за золото - 7:05
Винтовка из 3-х положений на 50 метров
- Женщины, финал - 10:00
Плавание
Баттерфляй, 100 метров
Украина не представлена
- Мужчины, финал - 4:30
На спине, 200 метров
Украина не представлена
- Женщины, финал - 4:37
Вольный стиль, 800 метров
Украина не представлена
- Женщины, финал - 4:46
Вольный стиль, 50 метров
Украинец: Владислав Бухов
- Полуфинал - 5:16
Эстафета, 4х100
Украина не представлена
- Микст, финал - 5:43
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 81 кг
- Финал - 9:50
Мужчины, до 96 кг
- Финал - 13:50
Легкая атлетика
Финалы
Украина не представлена
- Метание диска. Мужчины - 14:15
- Эстафета 4х400. Микст - 15:35
- Бег 100 метров. Женщины - 15:50
Квалификации
- Бег 400 метров с барьерами. Женщины - 3:00-3:16
Украина: Виктория Ткачук, Рыжикова Анна, Мария Миколенко
- Метание диска. Женщины - 3:30
Украина: Наталия Семенова
- Прыжок в длину. Мужчины - 13:10
Украина: Владислав Мазур