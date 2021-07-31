"Бронзовий" матч Світоліної, батут і легка атлетика: за чим стежити сьогодні на Олімпіаді
Сьогодні, 31 Липня, на Олімпіаді в Токіо розіграють ще 21 комплект медалей. Українці поборються лише за два комплекти.
Детальніше про сьогоднішні виступи українців на ОІ-2020-у матеріалі РБК-Україна.
Головна медальна Надія сьогоднішнього дня лежить на тенісистці Еліні Світоліній, яка в матчі за "бронзу" битиметься з козашкою Оленою Рибакіною. У півфіналі Світоліна, здавалося, трохи втомленою і закономірно поступилася чешці Маркеті Вондрушової. Досягнення Світоліної і так вже увійшло в історію українського тенісу - жодного разу в індивідуальному розряді наші тенісисти не доходили до півфіналу ОІ. Тепер же Українка має шанс увійти і в історію олімпіад як" бронзовий " призер.
Суперника Світоліної-Олена Рабакіна, займає 21-е місце в рейтингу WTA. Українка тут на 6-му місці. При цьому в Токіо представниця Казахстану провела майже на 140 хвилин менше, ніж Світоліна - 501 проти 640.
Поєдинок між Світоліною і Рибакіною повинен початися відразу після завершення "бронзового" матчу в чоловічому розряді між Новаком Джоковичем і Пабло Корено Буста - старт о 9:00.
Ще українець, який має шанс поборотися сьогодні за медаль - Микола Просторов (стрибки на батуті). Для виходу у фінал йому потрібно потрапити в топ-8 з 16 гімнастів кваліфікації.
Детальний розклад ключових подій дня на Олімпіаді нижче:
Теніс
Чоловіки, індивідуальний розряд
- Матч за бронзу. Новак Джокович (Сербія) - Пабло Каррено Буста (Іспанія) - 9:00
Жінки, індивідуальний розряд
- Матч за бронзу. Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - не раніше 10:30
- Матч за золото. Белінда Бенчич (Швейцарія) - Маркета Вондрушова (Чехія) - не раніше 12:00
Жінки, Парний розряд
- Матч за бронзу. Кудерметова / Весніна (Російський олімпійський комітет) - Пігоссі / Стефані (Бразилія) - 9:00
Мікст, Парний розряд
- Матч за золото. Стоянович / Джокович (Сербія) - Барті / Пірс (Австралія) - не раніше 10:30
Стрибки на батуті
Чоловік
Україна: Микола Просторов
- Кваліфікація-7:00
- Фінал-8:50
Тріатлон
Мікст, естафета
Україна не представлена
- Старт змагань (медалі) - 1:30
Стрільба з лука
Чоловіки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 10:30
- Матч за золото - 10:45
Бадмінтон
Чоловіки, пари
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 13:40
- Матч за золото - 14:30
Фехтування
Жінки, командний розряд, шабля
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:30
Дзюдо
Змішані командні змагання
Україна не представлена
- Фінальний блок (сутички за бронзу і фінал) - 11:00-13:50
Регбі 7
Жінка
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 11:30
- Матч за золото - 12:00
Вітрильний спорт
Віндсерфінг
Україна не представлена
- Жінка. Фінал-7:33
- Чоловік. Фінал-8:33
Стрільба
Україна не представлена
Стендова стрільба. Командний мікст
- Матч за бронзу-6:30
- Матч за золото-7:05
Гвинтівка з 3-х положень на 50 метрів
- Жінки, фінал - 10:00
Плавання
Батерфляй, 100 метрів
Україна не представлена
- Чоловіки, фінал-4:30
На спині, 200 метрів
Україна не представлена
- Жінки, фінал-4:37
Вільний стиль, 800 метрів
Україна не представлена
- Жінки, фінал-4:46
Вільний стиль, 50 метрів
Українець: Владислав Бухов
- Півфінал - 5:16
Естафета, 4х100
Україна не представлена
- Мікст, фінал-5:43
Важка атлетика
Чоловіки, до 81 кг
- Фінал-9:50
Чоловіки, до 96 кг
- Фінал - 13:50
Легка атлетика
Фінал
Україна не представлена
- Метання диска. Чоловіки - 14:15
- Естафета 4х400. Мікст - 15:35
- БІГ 100 метрів. Жінки - 15:50
Кваліфікація
- БІГ 400 метрів з бар'єрами. Жінки - 3:00-3:16
Україна: Вікторія Ткачук, Рижикова Анна, Марія Миколенко
- Метання диска. Жінки - 3:30
Україна: Наталія Семенова
- Стрибок у довжину. Чоловіки - 13:10
Україна: Владислав Мазур