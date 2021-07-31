"Бронзовий" матч Світоліної, батут і легка атлетика: за чим стежити сьогодні на Олімпіаді

Сьогодні, 31 Липня, на Олімпіаді в Токіо розіграють ще 21 комплект медалей. Українці поборються лише за два комплекти.

Головна медальна Надія сьогоднішнього дня лежить на тенісистці Еліні Світоліній, яка в матчі за "бронзу" битиметься з козашкою Оленою Рибакіною. У півфіналі Світоліна, здавалося, трохи втомленою і закономірно поступилася чешці Маркеті Вондрушової. Досягнення Світоліної і так вже увійшло в історію українського тенісу - жодного разу в індивідуальному розряді наші тенісисти не доходили до півфіналу ОІ. Тепер же Українка має шанс увійти і в історію олімпіад як" бронзовий " призер.

Суперника Світоліної-Олена Рабакіна, займає 21-е місце в рейтингу WTA. Українка тут на 6-му місці. При цьому в Токіо представниця Казахстану провела майже на 140 хвилин менше, ніж Світоліна - 501 проти 640.

Поєдинок між Світоліною і Рибакіною повинен початися відразу після завершення "бронзового" матчу в чоловічому розряді між Новаком Джоковичем і Пабло Корено Буста - старт о 9:00.

Ще українець, який має шанс поборотися сьогодні за медаль - Микола Просторов (стрибки на батуті). Для виходу у фінал йому потрібно потрапити в топ-8 з 16 гімнастів кваліфікації.

Детальний розклад ключових подій дня на Олімпіаді нижче:

Теніс

Чоловіки, індивідуальний розряд

Матч за бронзу. Новак Джокович (Сербія) - Пабло Каррено Буста (Іспанія) - 9:00

Жінки, індивідуальний розряд

Матч за бронзу. Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - не раніше 10:30

- Олена Рибакіна (Казахстан) - не раніше 10:30 Матч за золото. Белінда Бенчич (Швейцарія) - Маркета Вондрушова (Чехія) - не раніше 12:00

Жінки, Парний розряд

Матч за бронзу. Кудерметова / Весніна (Російський олімпійський комітет) - Пігоссі / Стефані (Бразилія) - 9:00

Мікст, Парний розряд

Матч за золото. Стоянович / Джокович (Сербія) - Барті / Пірс (Австралія) - не раніше 10:30

Стрибки на батуті

Чоловік

Україна: Микола Просторов

Кваліфікація-7:00

Фінал-8:50

Тріатлон

Мікст, естафета

Україна не представлена

Старт змагань (медалі) - 1:30

Стрільба з лука

Чоловіки, індивідуальний розряд

Україна не представлена

Матч за бронзу - 10:30

Матч за золото - 10:45

Бадмінтон

Чоловіки, пари

Україна не представлена

Матч за бронзу - 13:40

Матч за золото - 14:30

Фехтування

Жінки, командний розряд, шабля

Україна не представлена

Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:30

Дзюдо

Змішані командні змагання

Україна не представлена

Фінальний блок (сутички за бронзу і фінал) - 11:00-13:50

Регбі 7

Жінка

Україна не представлена

Матч за бронзу - 11:30

Матч за золото - 12:00

Вітрильний спорт

Віндсерфінг

Україна не представлена

Жінка. Фінал-7:33

Чоловік. Фінал-8:33

Стрільба

Україна не представлена

Стендова стрільба. Командний мікст

Матч за бронзу-6:30

Матч за золото-7:05

Гвинтівка з 3-х положень на 50 метрів

Жінки, фінал - 10:00

Плавання

Батерфляй, 100 метрів

Україна не представлена

Чоловіки, фінал-4:30

На спині, 200 метрів

Україна не представлена

Жінки, фінал-4:37

Вільний стиль, 800 метрів

Україна не представлена

Жінки, фінал-4:46

Вільний стиль, 50 метрів

Українець: Владислав Бухов

Півфінал - 5:16

Естафета, 4х100

Україна не представлена

Мікст, фінал-5:43

Важка атлетика

Чоловіки, до 81 кг

Фінал-9:50

Чоловіки, до 96 кг

Фінал - 13:50

Легка атлетика

Фінал

Україна не представлена

Метання диска. Чоловіки - 14:15

Естафета 4х400. Мікст - 15:35

БІГ 100 метрів. Жінки - 15:50

Кваліфікація

БІГ 400 метрів з бар'єрами. Жінки - 3:00-3:16

Україна: Вікторія Ткачук, Рижикова Анна, Марія Миколенко

Метання диска. Жінки - 3:30

Україна: Наталія Семенова

Стрибок у довжину. Чоловіки - 13:10

Україна: Владислав Мазур