Поражение за "бронзу", надежда Романчука и провал в легкой атлетике: итоги дня на ОИ-2020

В седьмой медальный день Олимпийских игр в Токио украинские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды. Таким образом, у Украины остается четыре "бронзы".

В шаге от "бронзы"

Всего у Украины сегодня было четыре надежды на медали. Однако лишь дзюдоист супертяжеловес Яков Хаммо был максимально близок к награде. Сперва он в 1/8 финала одолел румынского дзюдоиста Владута Симионеску, однако в четвертьфинале уступил японцу Хисайоши Харасава. Но это дало возможность Хаммо поучаствовать в утешительном турнире, где одолел представителя Узбекистана Бекмурода Олтибоева и получил право на схватку за "бронзу". В решающем поединке украинец уступил представителю Российского олимпийского комитета (РОК) Тамерлану Башаеву.

Еще одна представитель Украины в дзюдо Елизавета Каланина (весовая категория 78+ кг) также первую свою схватку выиграла, а следующую проиграла. Но стартовала она с 1/16 финала, а так и право на утешительный турнир не получила.

Еще две сегодняшние надежды Украины на медали были связаны со спортсменами, которые уже имели "бронзы" в Токио. Сперва наш стрелок Елена Костевич, которая ранее заняла третье место на ОИ в миксте с Олегом Омельчуком, не смогла пробиться в финал. После вчерашней первой части квалификации Костевич была шестой, но после сегодняшней стрельбы опустилась аж на 23-е место. В финал проходили 8 лучших стрелков. А затем "бронзовый" призер Токио Игорь Рейзлин в составе сборной команды Украины по фехтованию (шпага) не смог пройти Китай в четвертьфинальной схватке.

Бокс

Украинка Анна Лысенко (64-69 кг) не смогла одолеть в четвертьфинале действующую чемпионку мира Бусеназ Сюрменели - 0:5. Лишь один судья отдал победу украинке в последнем третьем раунде.

Плавание

Еще один медалист ОИ-2020 Михаил Романчук в заплыве на 1500 метров вольным стилем вновь показал лучший результат среди всех участников. В своем заплыве он долгое время шел вторым, после американца Роберта Финка, который выиграл "золото" на дистанции в 800 метров, однако за 200 метров до финиша увеличил обороты и смог доплыть первым с результатом 14:45.99. Это на 1.21 секунды быстрее американца. В итоге Романчук вновь будет стартовать в финале с лучшим результатом квалификации, но в этот раз без олимпийского рекорда.

Также в финал 1500 метров вольным стилем прошел и Сергей Фролов - его результат в 14:51.83 стал шестым среди финалистов. Решающий заплыв состоится 1 августа в 4:44 утра.

Кроме этого в полуфинал 50 метров вольным стилем пробился Владислав Бухов. Он выиграл свой заплыв и пробился в следующий раунд с результатом 21.73 секунды.

Прыжки в воду

В квалификации на 3-метровом трамплине боролись за право выхода в полуфинал сразу две украинки - Виктория Кесар и Анна Письменская. В следующий раунд выходили 18 лучших спортсменок из 27. Однако украинки не смогли показать нужный результат, финишировав в квалификации на 23 и 24 местах соответственно.

Легкая атлетика

Сегодня на Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по легкой атлетике. Украинцы участвовали сразу в пяти квалификационных дисциплинах - Андрей Проценко (прыжки в высоту), Никита Нестеренко (метание диска), Ольга Голодна (метание ядра), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и бегуны Алина Логвиненко, Катерина Климюк, Александр Погорелко и Никита Барабанов (смешанная эстафета 4х400). Но никто из них не смог пробиться в финалы соревнований. А Ольга Саладуха и вовсе после проваленной квалификации объявила о завершении карьеры. Ей 38 лет и за свою карьеру прыгунья становилась чемпионкой мира, трижды чемпионкой Европы и брала "бронзу" Олимпиады в Лондоне-2012.

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Таким образом Украина все так же имеет четыре бронзовые награды в своем активе и занимает уже 58 место в рейтинге стран. Лидирует Китай с 19 золотыми медалями (40 всего), далее Япония - 17 золотых (28 всего), и США - 14 (41 всего).