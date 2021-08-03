"Бронзовая" схватка в борьбе, старт Беленюка и финал для Бех-Романчук: за чем следить на ОИ
Сегодня, 3 августа, в Токио разыграют еще 24 комплекта медалей Олимпийских игр-2020. Украинские спортсмены будут бороться за четыре медали.
Подробнее о выступлениях украинцев сегодня в Токио - в материале РБК-Украина.
Сегодня есть шанс пополнить семейную копилку олимпийских наград у Марини Бех-Романчук. Ее муж Михаил Романчук уже выиграл "серебро" и "бронзу" в плавании. Теперь очередь супруги. В финал прыжков в длину украинка прошла не без проблем, прыгнув лишь на 6.71 в первой попытке и совершив после два заступа. Лучший же результат сезона у Бех-Романчук 6.92. Правда, сразу у семи финалисток этот результат выше. Надеемся, что Марина приготовила свое лучшее выступление на финал Олимпиады.
Также сегодня в полуфинале будут выступать наши каноэчники-парники Павел Алтухов и Дмитрий Янчук. В случае успеха в полуфинале они будут бороться уже за медали в финальном заплыве.
Кроме этого за медали поборется украинский гимнаст Павел Пахнюк, который будет выступать в финале упражнений на брусьях.
В борьбе "бронзу" Украине может принести Алла Черкасова. Она вчера дошла до полуфинала, где и уступила, попав таким образом в "бронзовую" схватку. Кроме этого сегодня стартует в Токио еще один из претендентов на медаль Токио Жан Беленюк.
Подробнее о расписании выступлений украинцев ниже:
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м, мужчины
Украина: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
- 3:44 - полуфинал
- 5:53 - финал
Легкая атлетика
400 метров, женщины
Украина: Татьяна Мельник
- 4:01 - предварительный забег
Прыжки в длину, женщины
Украина: Марина Бех-Романчук
- 4:50 - финал
200 метров, мужчины
Украина: Сергей Смелик
- 5:37 - предварительный забег
Толкание ядра, мужчины
Украина: Игорь Мусиенко
- 14:40 - квалификация
Борьба
Греко-римский стиль, мужчины
Украина: Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)
- 6:00 - 1/8 финала
- 12:15 - четвертьфиналы
Вольный стиль, женщины
Украина: Ирина Коляденко (до 62 кг)
- 6:00 - 1/8 финала
- 12:15 - полуфиналы
Украина: Алла Черкасова (до 68 кг)
- 14:55 - схватка за бронзу
Спортивная гимнастика
Упражнения на брусьях, мужчины
Украина: Петр Пахнюк
- 11:00 - финал
Конный спорт
Конкур
Украина: Александр Продан
- 13:00 - квалификация
Синхронное плавание
Дуэт
Украина: Анастасия Савчук и Марта Федина
- 13:30 - техническая программа