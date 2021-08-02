Упущенные возможности. Украина сегодня осталась без медалей ОИ, имея возможность взять две

Сегодня на Олимпиаде были разыграны 22 комплекта медалей. Украина была достаточно близка для завоевания двух наград, но осталась без медалей.

Ничья не в пользу Украины

Самым ожидаемым событием для Украины сегодня была схватка нашего борца греко-римского стиля Ленура Темирова, который боролся за "бронзу" в весовой категории до 60 кг. Соперник украинца Сайлике Валихан из Китая сегодня уже проводил одну схватку - как раз за право попасть в "бронзовый" финал. Темиров же отдыхал со вчера и имел небольшое преимущество. Во время первого периода схватки украинец получил один балл за активность, однако во втором периоде китайский борец балл отыграл. До конца схватки украинец шел вперед, пытаясь заработать еще одно очко, но поединок так и завершился с ничейным счетом 1:1. Но победу присудили китайскому борцу, так как он заработал очко последним.

"В такой схватке, когда идет равная борьба, - тяжело бороться. И на последних секундах сделать какую-то техническое действие, чтобы забрать преимущество - сложно. Очень жаль, что не удалось получить награду и прошу прощения, что не смог оправдать надежды болельщиков, но я искренне благодарен за их поддержку", - отметил после схватки Темиров.

Фото: Ленур Темиров упустил "бронзу" в равной схватке с китайским борцом (facebook.com/olympicua)

Но уже завтра у украинских борцов будет еще один шанс взять "бронзу". Сегодня вольница Алла Черкасова (до 68 кг) одолела двух соперниц и прошла в полуфинал. Но здесь уступила американке Тамире Менса-Сток - 4:10. 3 августа украинка будет сражать на медаль в "бронзовом" финале. Начало схватки в 16:55. Имя соперницы станет известным завтра.

"Сын у меня просил медаль и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада - последний шанс осуществить мечту", - говорила Черкасова накануне еще полуфинала.

Фото: Алла Черкасова (facebook.com/olympicua)

Ошибка на миллион

Сегодня украинцы в стрельбе претендовали на два финала - Павел Коростылев в пистолете (25 метров) и Сергей Кулиш в винтовке (50 метров).

Коростылеву после вчерашнего первого этапа квалификации нужно было почти чудо, чтобы пробиться в топ-6 и пройти в финал - он был лишь 15-м. Он смог отыграть шесть позиций, но этого не хватило для финала.

Сам Коростылев заявил, что главная проблема украинских стрелков - отсутствие условий для подготовки.

"Париж через три года, трудно сказать, готов ли я или нет. Будет тир - тогда будем говорить. Не будет тира - будем проводить двухнедельные сборы перед Олимпийскими играми. Ну что они сделают? Ну хорошо, потренируемся, поднимем свой немножко результат... То, что сейчас произошло у нас по стрельбе на Олимпийских играх - не самые лучшие показатели, вообще не лучшие", - заявил украинский стрелок.

А вот выступление Кулиша было более удачным. Он с шестым результатом прошел в финал стрельбы из винтовки из трех положений. В финале стрелки должны были совершить три серии по 5 выстрелов из трех положений - с колена, лежа и стоя. Причем после 40-го выстрела двое участников отсеиваются, а соревнования проходят на выбывание - после каждого выстрела один из участников с худшим результатом покидал стрельбище.

После двух первых положений и первой серии с положения стоя украинец входил в топ-3, но совершил крайне обидную ошибку - выстрелил не в свою мишень. Судьи ему засчитали 0.0, а так и все надежды на медаль ушли. В итоге он занял восьмое место, победителем же стал китайский стрелок Чанхун Чжан.

"У меня расстегнулась пуговица, почувствовал дискомфорт. Но время идет, и надо делать выстрел и вот такое случилось (попал не в свою мишень - ред.). Видимо, волнения сыграло свою роль. Трудно сказать, такое случается раз на миллион, и со мной это случилось сейчас", - объяснил свою ошибку после соревнований Кулиш.

Фото: Сергей Кулиш после своей ошибки (facebook.com/olympicua)

Ошибка действительно оказалась на миллион - если бы ему удалось взять медаль, он бы получил минимум 55 тысяч долларов. Именно столько дают за "бронзу".

Велоспорт

Украинские трекистки Любовь Басова и Алена Старикова не очень удачно выступили в финальных соревнованиях, заняв по итогам последнее 8-е место. "Золото" завоевали представительницы Китая, Германия - с "серебром", у представительниц РОК - "бронза".

Легкая атлетика

Сразу четыре украинских спортсмена пробились в финалы в своих дисциплинах. Так, Михаил Кохан в метании молота показал общий пятый результат, метнув на 78.36 метра. Для квалификации нужно было бросить на 77.50 метра или войти в 12-ку лучших. На необходимую дистанцию метнули лишь пять спортсменов, включая Кохана. Еще один украинец Глеб Пискунов в топ-12 попасть не смог, показав результат в 73.84 метра. Финал состоится 4 августа.

Также Украина будет представлена в финале женских прыжков с шестом. На путевку претендовали две украинки Марина Килипко и Яна Гладийчук. Гарантированно квалифицироваться можно было прыгнув на 4.70 метра, но этого не сдала ни одна спортсменка в двух квалификациях. Гладийчук показал результат в 4.40 метра, но этого не хватило для финала. А вот Килипко прыгнула на 4.55 метра, как и остальные 15 спортсменок пробившихся в финал. Таким образом финалистками стали 16 участниц и все с одинаковым результатом в квалификации. Финал пройдет 5 августа.

А вот в финальном забеге на 400 метров с барьерами у женщин Украина будет представлена сразу двумя спортсменками. Анна Рыжикова и Виктория Ткачук финишировали третьими в своих забегах, показав результаты в 54.23 и 54.25 секунды. В финал гарантированно проходили первые два места в своих забегах, а также две самые быстрые спортсменки среди всех оставшихся. Эти две путевки достались как раз украинкам. Решающий забег состоится 4 августа.

Синхронное плавание

Украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук успешно стартовали в квалификации, показав в произвольной программе третий результат - 94.9333. Это на 2.9667 балла меньше представительниц Российского олимпийского комитета. Завтра на синхронисток ждет техническая программа.

Фото: Марта Федина и Анастасия Савчук (facebook.com/olympicua)

Гребля

Сегодня в Токио украинцы были представлены в квалификационных отборах в трех дисциплинах. В одиночном разряде на дистанции 200 метров на каяках украинки Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук не смогли пробиться в полуфинал ни с квалификационного раунда, ни с четвертьфинала.

Также не смогли пробиться в полуфинал в парном каяке на 500 метров Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова. Они в своем четвертьфинальном заплыве финишировали последними шестыми и выбыли из соревнований.

А вот мужчины были более успешными в этот день. В парном разряде каноэ на 1000 метров Павел Атлухов и Дмитрия Янчук в своем четвертьфинальном заплыве заняли второе место и квалифицировались в полуфинал. В предыдущем раунде квалификации они заняли лишь шестое место, тогда как путевку в полуфинал давали первые два. Завтра украинцы будут бороться за выход в финал. Им нужно в своем заплыве финишировать в топ-4 из 6 участников.

Прыжки в воду

Для попадания в финал соревнований в трамплине (3 метра) Олегу Колодию нужно было попасть в топ-18. Однако украинец показал лишь 22 результат и остался без финала.

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У Украины после 2 августа осталось шесть медалей в активе - 1 "серебро" и 5 "бронз". Мы идем на 60-м месте в медальном зачете, занимая при этом 21-ю строчку по общему количеству медалей.

Лидером медального зачета остались Китай (29 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых), США (22, 25, 17) и Япония (17, 6, 10).