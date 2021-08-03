"Бронзова" сутичка в боротьбі, старт Беленюка і фінал для Бех-Романчук: за чим стежити на ОІ

Сьогодні, 3 серпня, в Токіо розіграють ще 24 комплекти медалей Олімпійських ігор-2020 . Українські спортсмени боротимуться за чотири медалі.

Сьогодні є шанс поповнити сімейну скарбничку олімпійських нагород у Маріні Бех-Романчук. Її чоловік Михайло Романчук вже виграв "срібло " і" бронзу " в плаванні. Тепер черга дружини. У фінал стрибків у довжину українка пройшла не без проблем, стрибнувши лише на 6.71 в першій спробі і зробивши після два заступи. Найкращий же результат сезону у Бех-Романчук 6.92. Правда, відразу у семи фіналісток цей результат вище. Сподіваємося, що Марина приготувала свій найкращий виступ на фінал Олімпіади.

Також сьогодні у півфіналі виступатимуть наші каноечники-парники Павло Алтухов та Дмитро Янчук. У разі успіху в півфіналі вони будуть боротися вже за медалі у фінальному запливі.

Крім цього за медалі побореться український гімнаст Павло Пахнюк, який виступатиме у фіналі вправ на брусах.

У боротьбі "бронзу" Україні може принести Алла Черкасова. Вона вчора дійшла до півфіналу, де і поступилася, потрапивши таким чином в "Бронзову" сутичку. Крім цього сьогодні стартує в Токіо ще один з претендентів на медаль Токіо Жан Беленюк.

Детальніше про розклад виступів українців нижче:

Веслування на байдарках і каное

Каное-двійка, 1000 м, чоловіки

Україна: Павло Алтухов, Дмитро Янчук

3:44-півфінал

5:53-фінал

Легка атлетика

400 метрів, жінки

Україна: Тетяна Мельник

4:01-попередній забіг

Стрибки в довжину, жінки

Україна: Марина Бех-Романчук

4:50 - фінал

200 метрів, чоловіки

Україна: Сергій Смелик

5:37-попередній забіг

Штовхання ядра, чоловіки

Україна: Ігор Мусієнко

14:40 - кваліфікація

Боротьба

Греко-римський стиль, чоловіки

Україна: Парвіз Насібов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг)

6:00 - 1/8 фіналу

12:15 - чвертьфінали

Вільний стиль, жінки

Україна: Ірина Коляденко (до 62 кг)

6:00 - 1/8 фіналу

12:15 - півфінали

Україна: Алла Черкасова (до 68 кг)

14:55-сутичка за бронзу

Спортивна Гімнастика

Вправи на брусах, чоловіки

Україна: Петро Пахнюк

11:00 - Фінал

Кінний спорт

Конкур

Україна: Олександр Продан

13:00 - кваліфікація

Синхронне плавання

Дует

Україна: Анастасія Савчук та Марта Федина