"Бронза" Горуни і з прицілом ще на три нагороди: підсумки дня на ОІ-2020

Медальне карате

Продовжив почин Анжеліки Терлюги в карате і Станіслав Горуна. До Олімпіади він підходив у статусі чинного чемпіона Європи, а тому і надії на медаль на нього покладалися серйозні. Груповий етап українець пройшов, хоча і не без проблем-дві перемоги, одна нічия і одна поразка. Але медаль собі вже гарантував. Міг він її поліпшити, але здолати в півфіналі італійця Луїджі Бусу не зміг. До слова, саме Буса і став олімпійським чемпіоном.

"Думаю, що емоції більш позитивні будуть завтра. А сьогодні я відчуваю різницю між очікуваними і заявленими результатами, і тим, що маю. Хоча думаю, що як для спортсмена-любителя це досить непоганий результат. Можна посміхнутися від поразки в півфіналі", - заявив після бою Горуна.

Фото: Станіслав Горуна (ліворуч) не зміг дійти до фінальної сутички, але взяв бронзову медаль (noc-ukr.org)

Також в карате серед жінок виступала наша Аніта Серьогіна (до 61 кг). Але пробитися в півфінал у неї не вийшло - лише одна перемога при двох поразках і однієї нічиєї в групі.

Приціл на чергову медаль в артистичному плаванні

Команда України, до якої входять вже бронзові медалістки Токіо в парі Марта Федіна та Анастасія Савчук, також претендують на медаль. Після технічної програми Українки йдуть третіми, випереджаючи японських синхроністок майже на бал. Від першого місця Україна відстає більш ніж на 3 бали. Завтра відбудеться довільна програма і за підсумками двох виступів будуть визначені медалісти.

Остання надія на медаль у боротьбі

Остання представниця України в боротьбі Оксана Лівач (до 50 кг) виграла першу сутичку, однак у чвертьфіналі поступилася китаянці Янань Сунь. Але шанс поборотися за медаль у Українки буде, так як китаянка пробилася у фінал змагань. Завтра на Лівач чекає сутичка за право боротися за "бронзу" у втішному фіналі. Спершу нашій спортсменці потрібно здолати кубинку Гузман Лопес.

Фото: Оксана Лівач потрапила в втішний турнір і побореться за "бронзу" (noc-ukr.org)

Веслування

Олімпійська медалістка Токіо в одиночці Людмила Лузан тепер націлилася на нагороду в двійці каное разом з Анастасією Четвериковою. Українки виграли свій кваліфікаційний заплив і відразу пройшли в півфінал змагань на дистанції в 500 метрів.

Підтримали дівчат і чоловіки. Павло Алтухов і Юрій Вандюк хоч і з другого кваліфікаційного запливу, але все ж пробився в півфінали на дистанції в 1000 метрів на каное-одиночці. Також не без проблем в півфінал пройшли і наші байдарочниці в четвірці на 500 метрів - Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх. Спершу Українки посіли останнє місце в попередньому запливі, але в чвертьфіналі були вже третіми.

Всі півфінали та фінали у веслуванні відбудуться завтра, 7 серпня.

У півфінал в 15 років

Відмінно виступив у кваліфікації стрибків з вишки (10 метрів) Олексій Середа. Українець посів шосте місце і впевнено пробився до півфіналу змагань. Але ж йому лише 15 років. Правда, від трійки лідерів Середа відстав відчутно - в українця 435.90, тоді як у представника російського олімпійського комітету (РОК) Олександра Бондаря 513.85.

Після кваліфікації Середа зізнався, що мети взяти медалі, у нього немає.

"Не очікую від себе якихось медалей. Очікую від себе гарний виступ і все. Не можу сподіватися на медалі, тому що там дуже сильні суперники, а я ще в юному віці і мені ще з ними важко боротися. Ми не ставили особливого завдання. Потрапити у фінал - було б добре. І показати гарний виступ", - зазначив українець.

Півфінал і фінал стрибків у воду пройдуть завтра.

Велотрек

Сьогодні відбулися два етапи кваліфікації в жіночому спринті. Тут Україну представляли дві спортсменки - Любов Басова та Олена Старікова. Басова з двох спроб не змогла пройти в 1/16 фіналу. А ось Старікова виграла обидва заїзди і завтра змагатиметься за вихід до чвертьфіналу з олімпійською чемпіонкою Токіо в кейріні нідерландкою Шенн Браспенінкс.

Художня гімнастика

Обидві Українки Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична пробилися у фінал індивідуального багатоборства. Українки в кваліфікації показали 9 і 10 результати, ставши останніми фіналістками. Вони набрали 95.45 і 93.10 бали відповідно. Фінал змагань відбудеться завтра.

Спортивна ходьба

Сьогодні відбулися два старти-50 км у чоловіків і 20 км у жінки. На кожній дистанції Україну представляли по три спортсмени. У чоловіків найкращий результат показав Мар'ян Закальницький-25 місце. Валерій Літанюк прийшов 39-м, а Іван Банзерук не фінішував. У жінок найкращою серед українок була Марія Сахарук-19 місце. Ганна Шевченко прийшла 27-й, а Людмила Оляновська - 43-й.

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За два дні до завершення Олімпіади Україна має в своєму активі 14 медалей - 1 "золото", 3 "срібла" і 10 "бронз".

У медальному рейтингу Україна йде на 40-му місці, але за загальною кількістю медалей ми 16-е.у трійці лідерів як і раніше Китай, США і Японія.