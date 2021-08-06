Олимпиада в Токио: сколько денег получат украинские медалисты
Фото: Людмила Лузан, украинская каноистка (Getty Images)
Украинские олимпийские медалисты получат денежное вознаграждение от государства. В Министерстве молодежи и спорта рассказали, сколько денег получат украинские спортсмены за олимпийские медали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.
Как рассказали в Минмолодьспорта, за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх украинские спортсмены получат следующее денежное вознаграждение:
- золотая медаль - 125 тысяч долларов;
- серебряная медаль - 80 тысяч долларов;
- бронзовая медаль - 55 тысяч долларов.
По состоянию на сегодня украинская олимпийская сборная завоевала 14 медалей:
- "золото" - 1;
- "серебро" - 3;
- "бронза" - 10.
Среди призеров Олимпиады в Токио борец Жан Беленюк и теннисистка Элина Свитолина. А сегодня бронзовую медаль Украине принес каратист Станислав Горуна.
Напомним, с перечнем всех украинских медалистов вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.