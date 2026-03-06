Бронювання, податки та Мапа провайдерів: нові послуги, які скоро запустяться в Дії

Головне: Бронювання працівників у розшуку: Підприємства ОПК та критичні для ЗСУ зможуть на 45 днів бронювати співробітників із невирішеними питаннями в ТЦК.

Підприємства ОПК та критичні для ЗСУ зможуть на 45 днів бронювати співробітників із невирішеними питаннями в ТЦК. Швидке продовження броні: Керівники зможуть продовжувати чинні статуси бронювання одразу для груп співробітників у кілька кліків на порталі, уникаючи їх анулювання.

Керівники зможуть продовжувати чинні статуси бронювання одразу для груп співробітників у кілька кліків на порталі, уникаючи їх анулювання. Автоматична податкова знижка: Дія сама проаналізує реєстри та підкаже, яку суму податків держава може повернути вам за оплату навчання, іпотеки чи благодійність.

Дія сама проаналізує реєстри та підкаже, яку суму податків держава може повернути вам за оплату навчання, іпотеки чи благодійність. Мапа інтернету під час блекаутів: У застосунку з'явиться карта з адресами провайдерів, які гарантовано забезпечують зв'язок (xPON) понад 72 години без світла.

Команда Дії продовжує роботу над цифровізацією складних державних послуг, які виходять за межі звичайного відображення документів. Пріоритетом на 2026 рік залишається автоматизація процесів, що безпосередньо впливають на стабільність економіки та зручність ведення бізнесу в умовах постійних викликів.

Нові оновлення стосуються трьох стратегічних напрямів: оптимізації обліку кадрів, спрощення податкової звітності та забезпечення стійкості телеком-інфраструктури.

Оновлення процедури бронювання: фокус на швидкості та відсутності паперів

Основний акцент зроблено на зручності продовження вже наявних статусів. Якщо підприємство має статус критичності, підтверджений профільним міністерством, система дозволить уникнути анулювання бронювання.

На порталі Дія керівник, уповноважена особа, підписант зможе подати заявку на продовження бронювання для групи співробітників за кілька кліків. Послуга здійснюється за умови, якщо юридична особа або відокремлений підрозділ включені до Переліку компаній для бронювання військовозобов’язаних на порталі Дія відповідним державним органом і в їхніх працівників є чинне бронювання.

Також передбачено окремий інструмент для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та критичних для ЗСУ. Ця послуга дозволяє підприємствам оборонно‑промислового комплексу та критично важливим підприємствам бронювати працівників строком до 45 календарних днів, якщо у них є невирішені питання з військовим обліком (наприклад, відсутні або некоректні облікові дані, перебувають у розшуку).

Такі працівники будуть заброньовані на термін до 45 днів з дня початку трудових відносин, але не пізніше дати завершення критичності підприємства. Цей функціонал має стати доступним на порталі Дія до кінця березня 2026 року.

Податкові сервіси та автоматизація декларування доходів

Паралельно з бізнес-послугами розвивається і фіскальний напрям. Найближчим часом на порталі запрацює послуга "Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб".

Основна ідея сервісу – перетворити складний бухгалтерський процес на просту послідовність дій. Система автоматично підтягуватиме доступну інформацію з державних реєстрів про отримані доходи, майно та сплачені податки, мінімізуючи ймовірність помилок під час заповнення.

Це особливо актуально для громадян, які мають декларувати додаткові доходи, наприклад від оренди нерухомості, продажу активів або іноземних дивідендів.

Однак найбільшим оновленням стане спрощений механізм отримання податкової знижки. Кожен громадянин, який офіційно сплачує ПДФО, має право повернути частину грошей, витрачених на соціально важливі потреби: навчання в закладах освіти, іпотечні відсотки, внески на пенсійне страхування чи благодійність.

Раніше отримання цієї знижки було настільки складним, що більшість українців просто ігнорували цю можливість. Дія змінить цей підхід: система сама проаналізує витрати за наявними даними та підкаже, на яку суму повернення може розраховувати користувач. Це не просто цифровий сервіс, а реальний інструмент підтримки сімейних бюджетів через прозору взаємодію з державою.

Наявність безперервного зв’язку: запуск Мапи провайдерів

Питання енергонезалежності інтернету залишається критичним для роботи бізнесу та навчання в умовах потенційних знеструмлень. Для цього запускається "Мапа провайдерів" – сервіс, що базується на зручному й відкритому доступі до актуальної інформації про наявність та якість інтернет-звʼязку.

Проєкт реалізується поетапно. На першому етапі провайдери на порталі Дія вносять дані про адреси, де вони вже надають інтернет-доступ за технологією xPON та можуть підключати нових абонентів. Також вказують тривалість часу, протягом якого провайдер гарантує надавати безперервний доступ до інтернету.

Держава закликає операторів до відповідального звітування: дані повинні відображати реальну здатність мережі працювати понад 72 години без світла, а не лише рекламні обіцянки та своєчасно оновлювати інформацію про працездатність точок на порталі.

На другому етапі ця інформація стане доступною для всіх користувачів мобільного застосунку. Ви зможете знайти адресу на карті й побачити перелік операторів, які справді забезпечують за цією адресою стабільний інтернет. Також ви зможете перейти на сайт провайдера для формування заяви на підключення до інтернету і порівняти інформацію різних провайдерів у своєму населеному пункті про наявність точок підключення до інтернету та тривалість роботи без світла.

Головним інструментом контролю якості стане система народних відгуків. Якщо провайдер вказав неправдиву інформацію про свою автономність, користувачі зможуть залишити відгук або пропозицію для провайдера безпосередньо в Дії.

Ці дані будуть публічними, що стимулюватиме ринок до розвитку мереж, впровадження сучасної технології xPON та підвищення якості послуг, адже репутація в застосунку безпосередньо впливатиме на кількість нових клієнтів.

Отже, прозорість допоможе підвищити доступність інформації про наявність інтернету за технологією xPON поадресно, в кожному населеному пункті та стане запорукою виявлення територій без якісного інтернету.