Бронювання в "Дії": як скористатись послугою та які проблеми можуть виникнути

Стандартна процедура бронювання працівників для критично важливих підприємств включає кілька етапів і задіює чотири основні органи:

орган, що подає запит на бронювання (це підприємство або установа, яка вважає своїх працівників необхідними для критично важливої діяльності).

Міністерство оборони (Міноборони).

Міністерство економіки (Мінекономіки).

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Алгоритм бронювання виглядає наступним чином:

формування наказу про бронювання Мінекономіки (20 робочих днів), який включає висновок про критичну важливість підприємства, погодження списків працівників з Міністерством оборони й видання наказу про бронювання.

постановка на спеціальний облік у ТЦК та СП (від 8 робочих днів):

постановка працівників на спецоблік ТЦК та СП. Точні терміни для цього етапу не регламентовані.

Як скористатись послугою бронювання в "Дії"

Процес електронного бронювання працівників через "Дію" виглядає так:

реєстрація керівника в "Дія.Бізнес";

подання списку працівників. Керівник формує список військовозобов'язаних співробітників для електронного бронювання. У списку вказуються: ім'я, прізвище, по батькові кожного працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), строк дії відстрочки для кожного працівника.

перевірка списку в "Дія". Після завантаження система автоматично перевіряє працівників у Реєстрі військовозобов'язаних для підтвердження інформації.

Далі можливі два варіанти розвитку подій:

працівник успішно переведений на спеціальний військовий облік і він стає офіційно заброньованим на визначений строк. Керівник отримує сповіщення про успішне бронювання в особистому кабінеті в "Дії";

відхилення запиту на бронювання.Керівник отримує повідомлення про відмову з вказанням причини цього рішення в особистому кабінеті.

Поширенні питання

Чи втрачає компанія можливість бронювати працівників після закінчення дії договору/рішення про критичність?

Так, після завершення терміну дії договору або коли минає рік з моменту визнання компанії критично важливою, доступ до послуги бронювання працівників автоматично припиняється.

Який працівник не може бути заброньованим?

Забронювати не можна працівника, який:

не підлягає бронюванню (призовник, виключений з військового обліку або не перебуває на ньому, резервіст, має відстрочку або вже має бронювання);

молодший або старший за вікову межу (18–60 років);

не працює у компанії;

не має інформації в Реєстрі військовозобов'язаних.

Чи можна забронювати працівника з відстрочкою?

Ні, особи, які вже мають відстрочку, не можуть бути заброньованими.

Чи можуть філії бронювати працівників?

Так, філії та відокремлені підрозділи компанії, яка визнана критично важливою, можуть бронювати своїх працівників. Для цього заява на бронювання повинна бути підписана як керівником філії, так і керівником юридичної особи.

Інші послуги в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації активно розвиває застосунок і портал "Дія", постійно додаючи нові функції, що значно економлять час і спрощують документообіг. Наприклад, завдяки "Дії" ви можете: