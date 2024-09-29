RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бронирование в "Дія": как воспользоваться услугой и какие проблемы могут возникнуть

Иллюстративное изображение (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В июле 2024-го в приложении "Дія" была запущена новая услуга по бронированию военнообязанных. Отныне руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать собственных сотрудников.

О том, как подать списки военнообязанных работников на бронирование в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Стандартная процедура бронирования работников для критически важных предприятий включает несколько этапов и задействует четыре основных органа:

  • орган, подающий запрос на бронирование (это предприятие или учреждение, которое считает своих работников необходимыми для критически важной деятельности).
  • Министерство обороны (Минобороны).
  • Министерство экономики (Минэкономики).
  • территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Алгоритм бронирования выглядит следующим образом:

  • формирование приказа о бронировании Минэкономики (20 рабочих дней), который включает заключение о критической важности предприятия, согласование списков работников с Министерством обороны и издание приказа о бронировании.
  • постановка на специальный учет в ТЦК и СП (от 8 рабочих дней):
  • постановка работников на спецучет ТЦК и СП. Точные сроки для этого этапа не регламентированы.

Как воспользоваться услугой бронирования в "Дія"

Процесс электронного бронирования работников через "Дія" выглядит так:

  • регистрация руководителя в "Дія.Бізнес";
  • подача списка работников. Руководитель формирует список военнообязанных сотрудников для электронного бронирования. В списке указываются: имя, фамилия, отчество каждого работника, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), срок действия отсрочки для каждого работника.
  • проверка списка в "Дія". После загрузки система автоматически проверяет работников в Реестре военнообязанных для подтверждения информации. 

Далее возможны два варианта развития событий:

  • работник успешно переведен на специальный воинский учет и он становится официально забронированным на определенный срок. Руководитель получает уведомление об успешном бронировании в личном кабинете в "Дія".
  • отклонение запроса на бронирование Руководитель получает сообщение об отказе с указанием причины этого решения в личном кабинете.

Часто задаваемые вопросы

Теряет ли компания возможность бронировать работников после окончания действия договора/решения о критичности?

Да, после завершения срока действия договора или когда проходит год с момента признания компании критически важной, доступ к услуге бронирования работников автоматически прекращается.

Какой работник не может быть забронирован?

Забронировать нельзя работника, который:

  • не подлежит бронированию (призывник, исключен с воинского учета или не состоит на нем, резервист, имеет отсрочку или уже имеет бронирование);
  • младше или старше возрастного предела (18-60 лет);
  • не работает в компании;
  • не имеет информации в Реестре военнообязанных.

Можно ли забронировать работника с отсрочкой?

Нет, лица, которые уже имеют отсрочку, не могут быть забронированы.

Могут ли филиалы бронировать работников?

Да, филиалы и обособленные подразделения компании, которая признана критически важной, могут бронировать своих работников. Для этого заявление на бронирование должно быть подписано как руководителем филиала, так и руководителем юридического лица.

Другие услуги в "Дія"

Министерство цифровой трансформации активно развивает приложение и портал "Дія", постоянно добавляя новые функции, значительно экономящие время и упрощающие документооборот. Например, благодаря "Дія" вы можете:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия