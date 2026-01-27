Броди після атаки огорнув дим і різкий запах: школи закрили, людей просять бути вдома

За даними міськради, вранці 27 січня ворог завдав удару по інфраструктурному об’єкту у Бродах.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема фахівці, які проводять заміри показників якості повітря. Про результати обіцяють повідомити додатково.

"Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні.

У міськраді також зазначили, що сьогодні навчання у школах Бродів скасовано. Дитячі садочки, які вже прийняли дітей, продовжують роботу за умови щільно зачинених вікон і дверей.