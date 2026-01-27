Броды после атаки окутал дым и резкий запах: школы закрыли, людей просят быть дома

По данным горсовета, утром 27 января враг нанес удар по инфраструктурному объекту в Бродах.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, в частности специалисты, которые проводят замеры показателей качества воздуха. О результатах обещают сообщить дополнительно.

"Сейчас дым ложится на город и ощутимо неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам", - говорится в сообщении.

В горсовете также отметили, что сегодня обучение в школах Бродов отменено. Детские сады, которые уже приняли детей, продолжают работу при условии плотно закрытых окон и дверей.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности близких.

Обновлено в 9:45

Впоследствии горсовет уточнил, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.

Золочевский районный отдел "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины" рекомендует:

плотно закрывать окна,

без крайней необходимости не выходить на улицу,

в случае необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.

Особое внимание - людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

"Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.