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В Британии собрали более 5,5 млн подписей за отмену Brexit

Новости » Политика    26.03.2019 - 00:57
В Британии собрали более 5,5 млн подписей за отмену Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Электронную петицию теперь рассмотреть британский парламент

Более 5,5 млн жителей Великобритании подписали петицию против Brexit - выхода страны из состава Европейского союза. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Согласно британскому законодательству, петицию должен рассмотреть праламент страны, если она набирает более 100 тыс. подписей.

Напомним, 25 марта Евросоюз завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС без соглашения. В Еврокомиссии при этом отметили, что при таком сценарии Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мероприятий.

В этом случае отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилам Всемирной торговой организации. ЕС будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на своих границах с Британией. Это включает в себя проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов и проверку соответствия нормам ЕС.

Отметим, окончательный выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее сделки с ЕС
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