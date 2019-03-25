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Мэй предупредила депутатов об угрозе срыва Brexit

Новости » Политика    25.03.2019 - 19:45
Мэй предупредила депутатов об угрозе срыва Brexit
Фото: Тереза Мэй (Dan Kitwood/Getty Images)

Мэй предупредила депутатов, что без их поддержки Brexit затянется или окажется под угрозой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход Британии из ЕС (Brexit) затянется или окажется под угрозой без поддержки депутатов. Об этом сообщает Reuters.

Мэй заявила, что длительная отсрочка по выходу из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit. 

Премьер-министр считает, что Британии необходимо покинуть ЕС как можно скорее. В настоящее время сделка по Brexit не пользуется достаточной поддержкой в парламенте для проведения нового голосования, заявила Мэй.

Напомним, 25 марта ЕС завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС без соглашения. В Еврокомиссии сообщили, что в сценарии "без сделки" Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер. 

При таком сценарии отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилами Всемирной торговой организации. ЕС будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на своих границах с Великобританией. Это включает в себя проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов и проверку соответствия нормам ЕС. 

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее сделки с ЕС
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