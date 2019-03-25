ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения

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В сценарии "без сделки" Британия станет третьей страной без каких-либо переходных мер

ЕС завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В Еврокомиссии сообщают, что в сценарии "без сделки" Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер.

" Все законы ЕС перестанут применяться к Великобритании с этого момента. Переходного периода не будет, как предусмотрено в соглашении на снятие средств. Это, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса", - говорится в сообщении.

При таком сценарии отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилами Всемирной торговой организации. ЕС будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на своих границах с Великобританией. Это включает в себя проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов и проверку соответствия нормам ЕС.

Точно так же граждане Великобритании больше не будут гражданами Европейского Союза. Они будут подвергаться дополнительным проверкам при пересечении границ в Европейский Союз.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.