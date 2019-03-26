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У Британії зібрали понад 5,5 млн підписів за скасування Brexit

Новини » Політика    26.03.2019 - 00:57
У Британії зібрали понад 5,5 млн підписів за скасування Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Електронну петицію тепер має розглянути британський парламент

Понад 5,5 мільйонів жителів Великої Британії підписали петицію проти Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Згідно із британським законодавством, петицію повинен розглянути праламент країни, якщо вона набирає понад 100 тисяч підписів.

Нагадаємо, 25 березня Євросоюз завершив підготовку по виходу Великобританії з ЄС без угоди. У Єврокомісії при цьому зазначили, що при такому сценарії Британія стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів.

У цьому випадку відносини Великої Британії з ЄС будуть регулюватися загальним міжнародним публічним правом, в тому числі правилами Всесвітньої торгової організації. ЄС буде зобов'язаний негайно застосувати свої правила і тарифи на своїх кордонах з Британією. Це включає в себе перевірки і контроль митних, санітарних і фітосанітарних стандартів і перевірку відповідності нормам ЄС.

Зазначимо, остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу був запланований на 29 березня 2019 року.

Прем'єр-міністр Тереза Мей пообіцяла піти у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеної нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС.

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