Британцы уверены во вмешательстве России на референдуме за Brexit

Фото: билборд в Лондоне (theguardian.com)

Только четверть британцев считают, что вмешательства не было

Половина жителей Великобритании (49%) уверены, что Россия вмешалась в ход референдума за Brexit в 2016 году. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Opinium, сообщает издание The Guardian.

Результаты опроса были сделаны после публикации отчета о вмешательстве России в парламентком Комитете по разведке и безопасности на прошлой неделе. Комитет установил, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в референдум. В нем говорилось, что Великобритания "сильно недооценила" российскую угрозу.

По данным опроса, 40% респондентов уверены что Россия вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии, 28% придерживаются противоположного мнения.

Напомним, ранее Британия обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года; Россия похитила и опубликовала конфиденциальные документы относительно запланированного соглашения о свободной торговле между Британией и США.

Отметим, премьер-министр Британии Борис Джонсон отрицает любую информацию о том, что Россия повлияла на ход референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).

Кроме того, Британия обвинила Россию в попытке повлиять на результаты голосования на референдуме о независимости Шотландии.