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Британці впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit

Неділя 26 липня 2020 15:53
Британці впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit
Фото: білборд в Лондоні (theguardian.com)
Автор: Олександр Білоус

Тільки чверть британців вважають, що втручання не було

Половина жителів Великої Британії (49%) упевнені, що Росія втрутилася в хід референдуму за Brexit у 2016 році. Протилежної думки дотримуються 23% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Opinium, повідомляє видання The Guardian.

Результати опитування були зроблені після публікації звіту про втручання Росії у парламентком Комітеті з розвідки і безпеки минулого тижня. Комітет встановив, що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Росії в референдум. У ньому говорилося, що Великобританія "сильно недооцінила" російську загрозу.

За даними опитування, 40% респондентів впевнені що Росія втручалася в референдум 2014 року про незалежність Шотландії, 28% дотримуються протилежної думки.

Британці впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit

Нагадаємо, раніше Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори 2019 роки; Росія викрала і опублікувала конфіденційні документи щодо запланованої угоди про вільну торгівлю між Британією та США.

Відзначимо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заперечує будь-яку інформацію про те, що Росія вплинула на хід референдуму про вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit).

Крім того, Британія звинуватила Росію в спробі вплинути на результати голосування на референдумі щодо незалежності Шотландії.

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