Британия обвинила РФ во вмешательстве в выборы 2019 года

Фото: Доминик Рааб (facebook.com DominicRaabMP)

Британия начала уголовное производство

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года. По данным фактам начато уголовное расследование.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Россия незаконно приобретала конфиденциальные документы, касающиеся планируемого соглашения о свободной торговле между Британией и США, и публиковала их в соцсетях.

"На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские актеры стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно приобретенных и просочившихся правительственных документов", - сказал Рааб.

Он уточнил, что "чувствительные правительственные документы", относящиеся к британско-американскому соглашению о свободной торговле, были незаконно приобретены Россией до выборов и распространены в Интернете через социальную платформу Reddit.

Рааб отметил отсутствие свидетельств широкомасштабной российской кампании против выборов, назвав при этом "любую попытку вмешаться в наши демократические процессы совершенно неприемлемой". Глава МИД Британии также сообщил, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело.

"Правительство оставляет за собой право принимать соответствующие меры в будущем", - добавил он.

Напомним, Россия периодически вмешивается во внутренние дела множества стран, что подтверждают заявления этих государств.

Так было, в частности, во время прошлых президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, РФ неоднократно совершала информационные и кибератаки, например, на бундестаг Германии.