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РФ пыталась повлиять на шотландский референдум, - отчет Британии

Лондон, Вторник 21 июля 2020 15:17
РФ пыталась повлиять на шотландский референдум, - отчет Британии
Фото: парламент Великобритании (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Такие действия РФ назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы"

Комитет парламента Великобритании опубликовал документ, в котором говорится о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года. Такие действия РФ назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в комитете по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании утверждают, что Россия пыталась повлиять на голосования во время референдума.

В документе со ссылкой на "комментарии, которые заслуживают на доверие", говорится, что она организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии.

Отметим, что в недавнем интервью журналистам посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что российская сторона интересуется лишь развитием связи с шотландским бизнесом.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.

Россия периодически вмешивается во внутренние дела многих стран, о чем подтверждают заявления этих государств.

Так, в частности, во время прошлых президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

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