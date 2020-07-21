РФ пыталась повлиять на шотландский референдум, - отчет Британии

Фото: парламент Великобритании (pixabay.com)

Такие действия РФ назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы"

Комитет парламента Великобритании опубликовал документ, в котором говорится о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года. Такие действия РФ назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в комитете по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании утверждают, что Россия пыталась повлиять на голосования во время референдума.

В документе со ссылкой на "комментарии, которые заслуживают на доверие", говорится, что она организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии.

Отметим, что в недавнем интервью журналистам посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что российская сторона интересуется лишь развитием связи с шотландским бизнесом.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.

Россия периодически вмешивается во внутренние дела многих стран, о чем подтверждают заявления этих государств.

Так, в частности, во время прошлых президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.