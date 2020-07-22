Джонсон отрицает влияние России на голосование за Brexit

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)

Джонсон отвергает любые подобные предположения

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отрицает любую информацию о том, что Россия повлияла на ход референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). По словам Джонсона, нет никаких доказательств российского вмешательства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом Джонсон отреагировал на призыв парламентского комитета по разведке и безопасности расследовать, не вмешивалась ли Россия в голосование по Brexit в 2016 году.

"Люди этой страны голосовали за Brexit не из-за давления со стороны России или российского вмешательства - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - заявил британский премьер.

Напомним, ранее Британия обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года; Россия похитила и опубликовала конфиденциальные документы относительно запланированного соглашения о свободной торговле между Британией и США.

Кроме того, Британия обвинила Россию в попытке повлиять на результаты голосования на референдуме о независимости Шотландии.