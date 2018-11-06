ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Британцы проголосовали бы против Brexit в случае повторного референдума

Новости » Общество    06.11.2018 - 10:33
Иллюстративное фото (MaxPixel)
Иллюстративное фото (MaxPixel)

Выход из Евросоюза поддерживают лишь 46%

В случае повторного референдума британцы проголосовали бы за сохранение членства в Европейском союзе. Об этом свидетельствуют данные опроса Survation для Channel 4, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса, сегодня сохранение Великобритании в составе ЕС поддерживают 54% граждан. В то же время за Brexit отдали свои голоса 46% респондентов.

Сторонники членства в ЕС утверждают, что во время референдума в 2016 году еще не было известно окончательное видение договоренностей между ЕС и Великобританией после ее выхода. Поэтому, по их мнению, необходимо провести повторное голосование.

Опрос происходил онлайн, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Голосование продолжалось с 20 октября по 2 ноября. Омечается, что до этого результаты опросов не показывали существенной разницы между мнениями, однако большинство все равно считало, что Великобритании не надо выходить из ЕС.

Напомним, предварительно саммит ЕС-Великобритания по соглашению о Brexit может состояться 27 или 28 ноября.

Вместе с тем, в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.

В то же время в британском правительстве отметили, что после выхода Великобритании из Евросоюза она полностью останется в составе Таможенного союза ЕС.

Соглашения о Brexit на этой неделе не будет Евросоюз откроет представительство в Британии после Brexit
Новости Украины ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь