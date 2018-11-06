Британцы проголосовали бы против Brexit в случае повторного референдума

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Выход из Евросоюза поддерживают лишь 46%

В случае повторного референдума британцы проголосовали бы за сохранение членства в Европейском союзе. Об этом свидетельствуют данные опроса Survation для Channel 4, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса, сегодня сохранение Великобритании в составе ЕС поддерживают 54% граждан. В то же время за Brexit отдали свои голоса 46% респондентов.

Сторонники членства в ЕС утверждают, что во время референдума в 2016 году еще не было известно окончательное видение договоренностей между ЕС и Великобританией после ее выхода. Поэтому, по их мнению, необходимо провести повторное голосование.

Опрос происходил онлайн, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Голосование продолжалось с 20 октября по 2 ноября. Омечается, что до этого результаты опросов не показывали существенной разницы между мнениями, однако большинство все равно считало, что Великобритании не надо выходить из ЕС.

Напомним, предварительно саммит ЕС-Великобритания по соглашению о Brexit может состояться 27 или 28 ноября.

Вместе с тем, в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.

В то же время в британском правительстве отметили, что после выхода Великобритании из Евросоюза она полностью останется в составе Таможенного союза ЕС.