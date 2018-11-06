Британці проголосували б проти Brexit у випадку повторного референдуму

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Вихід з Євросоюза підтримують лише 46%

У випадку повторного референдуму британці проголосували б за збереження членства в Європейському союзі. Про це свідчать дані опитування Survation для мовника Channel 4, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Згідно з результатами опитування, сьогодні збереження Великої Британії у складі ЄС підтримують 54% громадян. Водночас за Brexit віддали свої голоси 46% респондентів.

Прибічники членства в ЄС стверджують, що під час референдуму у 2016 році ще не було відоме достеменне бачення домовленостей між ЄС та Великою Британією після її вихіду. Тому, на їхню думку, необхідно провести повторне голосування.

Опитування відбувалось онлайн, в ньому взяли участь 20 тисяч людей. Голосування тривало з 20 жовтня по 2 листопада. До цього результати опитувань не показували суттєвої різниці між думками, але більшість все одно вважала, що Великій Британії не треба виходити з ЄС.

Нагадаємо, попередньо саміт ЄС-Велика Британія щодо угоди про Brexit може відбутись 27 або 28 листопада.

Разом з тим, в Європейському союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією по Brexit протягом найближчих трьох тижнів.

Водночас у британському уряді зазначили, що після виходу Великої Британії з Євросоюзу вона повністю залишиться у складі Митного союзу ЄС.