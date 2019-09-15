Британцы поддерживают референдумы о независимости Шотландии и Северной Ирландии

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Около половины британцев выступили "за"

Жители Великобритании считают целесообразным проведение референдумов о независимости Шотландии и Северной Ирландии после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Так, согласно данным социологического опроса, за проведение референдума в Шотландии выступили 45% британцев, в то время как против него были 30% опрошенных. Если исключить из опроса пункт "не знаю", то перевес в сторону сторонников референдума становится больше - 60% на 40%.

Кроме того, за референдум в Северной Ирландии выступили 52% британцев. Если убрать вариант "не знаю", то сторонников референдума стало бы 73%.

Опрос проводился с 3 по 6 сентября среди 1,5 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что найдет способ обойти недавнее голосование в парламенте, которое предлагает ему отложить Brexit вместо того, чтобы вывести Великобританию из ЕС без соглашения о переходном процессе.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил о больших разногласиях между Великобританией и Европейским союзом относительно Brexit. По словам Варадкара, разногласия касаются границы между Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).