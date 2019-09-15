Британці підтримують референдуми про незалежність Шотландії та Північної Ірландії

Ілюстративне фото (Jack Taylor/Getty Images)

Близько половини британців виступили "за"

Жителі Великої Британії вважають доцільним проведення референдумів про незалежність Шотландії та Північної Ірландії після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Так, згідно з даними соціологічного опитування, за проведення референдуму в Шотландії виступили 45% британців, в той час як проти нього були 30% опитаних. Якщо виключити з опитування пункт "не знаю", то перевага в сторону прихильників референдуму стає більшою - 60% на 40%.

Крім того, за референдум у Північній Ірландії виступили 52% британців. Якщо прибрати варіант "не знаю", то прихильників референдуму стало б 73%.

Опитування проводилося з 3 по 6 вересня серед 1,5 тис. осіб.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що знайде спосіб обійти недавнє голосування в парламенті, яке пропонує йому відкласти Brexit замість того, щоб вивести Великобританію з ЄС без угоди про перехідний процес.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit. За словами Варадкара, розбіжності стосуються кордону між Ірландією (член ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).