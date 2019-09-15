Джонсон заявил, что найдет способ провести Brexit 31 октября

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Он заявил, что обойдет недавнее решение парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с неуправляемым персонажем комиксов "Невероятный Халк", заявив, что Brexit состоится 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью газете The Mail он подчеркнул свою решимость вывести Великобританию из Европейского союза 31 октября.

Джонсон сказал, что он найдет способ обойти недавнее голосование в парламенте, предписывающее ему отложить Brexit вместо того, чтобы вывести Великобританию из ЕС без соглашения о переходном процессе.

"Чем безумнее становится Халк, тем сильнее становится Халк. Халк всегда убегал, как бы сильно он ни был связан - и это касается нашей страны. Мы выйдем 31 октября", - сказал Джонсон.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил о больших разногласиях между Великобританией и Европейским союзом в отношении Brexit. По словам Варадкара, разногласия касаются границы между Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании приняли законопроект об отсрочке выхода состава ЕС. Соответствующий закон подписала королева Британии Елизавета II.