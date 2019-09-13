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Ирландия сообщила о больших разногласиях между Британией и ЕС по Brexit

Новости » В мире    13.09.2019 - 17:58
Ирландия сообщила о больших разногласиях между Британией и ЕС по Brexit
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Разногласия касаются границы между Ирландией и Северной Ирландией

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил о больших разногласиях между Великобританией и Европейским союзом в отношении Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Варадкара, разногласия касаются границы между Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

"Мы всегда говорили, что готовы изучить альтернативные договоренности. Но пока я думаю, справедливо сказать - то, что мы видим, очень далеко от того, что нам нужно. Разрыв остается очень большим", - сказал Варадкар.

При этом Джонсон в пятницу заявил, что с Brexit существует грубая форма сделки, которую он хочет обсудить во время встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, встреча между Борисом Джонсоном с Жаном-Клодом Юнкером пройдет в понедельник в Люксембурге. Во время встречи будет обсуждаться вопрос выхода Британии из ЕС. Это будет первая встреча между Джонсоном и Юнкером, с тех пор как премьер-министр Британии занял свой пост в июля 2019 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в случае нового референдума британцы проголосовали бы против Brexit. По данным социологов 37% британцев проголосовали бы против Brexit, а за выход страны из состава ЕС отдали бы свои голоса 34% респондентов. 18% опрошенных не стали бы принимать участие в подобном референдуме.


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