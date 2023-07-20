У британській розвідці назвали ймовірну причину виходу Росії з "зернової угоди"

Так, 17 липня Росія відмовилась продовжувати свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично звело нанівець безпекову угоду, яка, попри війну, забезпечувала прохід суден, які експортують зерно з України.

Тепер Росія прагне запобігти будь-якому торговельному судноплавству з українських портів.

Британська розвідка зазначає, що Росія, ймовірно, прийняла рішення вийти з угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам.

При цьому країна-агресор замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна нібито наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях. Водночас РФ не надала жодних доказів для цих тверджень.

19 липня Міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

"Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер буде відігравати більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі, що продовжується. Однак операції з блокади ЧФ будуть наражатися на небезпеку з боку українських надводних кораблів без екіпажу і крилатих ракет берегової оборони", - додають у розвідці.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому зауважимо, що країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Росія блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

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