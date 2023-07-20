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В британской разведке назвали вероятную причину выхода России из "зерновой сделки"

Фото: в британской разведке назвали вероятную причину выхода России из "зерновой сделки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия решила выйти из "зерновой инициативы", поскольку решила, что она больше не отвечает ее интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны Британии.

17 июля Россия отказалась продолжать свое участие в Черноморской зерновой инициативе. Это фактически свело на нет безопасное соглашение, которое, несмотря на войну, обеспечивало проход судов, которые экспортировали зерно из Украины.

Теперь Россия стремится предотвратить любое торговое судоходство из украинских портов.

Британская разведка отмечает, что Россия, по всей вероятности, приняла решение выйти из соглашения некоторое время назад, поскольку решила, что она больше не отвечает ее интересам.

При этом страна-агрессор замаскировала это дезинформацией, утверждая, что ее выход вызван беспокойством тем, что гражданские суда якобы подвергаются опасности от украинских мин, и что Украина использует зерновой коридор в военных целях. В то же время, РФ не предоставила никаких доказательств для этих утверждений.

19 июля Минобороны России заявило, что будет считать, что все приближающиеся к Украине суда перевозят оружие.

"Российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в препятствии любой продолжающейся торговле. Однако операции по блокаде ЧФ будут подвергаться опасности со стороны украинских надводных кораблей без экипажа и крылатых ракет береговой обороны", - добавляют в разведке.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом отметим, что страна-агрессор и так несколько месяцев не обеспечивала стабильную работу "зернового коридора". Россия блокировала проверки кораблей и обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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Российская ФедерацияВеликобританиязерновой коридор