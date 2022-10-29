У британській розвідці назвали ознаки прискорення виходу Росії з Херсонської області

Російські загарбники примушують жителів Херсону виїжджати з окупованого міста, а також вивозять реліквії та пам'ятники. Це, ймовірно, свідчить про їхні намірі прискорити вихід з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

Зазначається, що 27 жовтня призначений Росією гауляйтер окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що наразі Херсон покинули понад 70 тисяч осіб.

При цьому 26 жовтня Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі Херсона на схід від Дніпра.

Так, у російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню вторгнення.

"Це символічне вивезення Потьомкіна та втеча цивільного населення, ймовірно, випереджає намір Росії прискорити вихід із цього регіону", - повідомляють у розвідці.

Зазначимо, що окупанти вивезли з окупованого Херсона пам'ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я.

До того ж, загарбники планують провести рейди в Херсоні, щоб знайти патріотів України, які не покинули окуповане міста.