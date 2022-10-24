Херсон масштабно грабують. З міста "зникли" пам'ятники Ушакову, Суворову та техніка ДСНС

Вночі в понеділок, 24 жовтня, з Херсона окупанти вкрали пам'ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дождь .

"Місцеві жителі припускають, що бюст "забрали" із собою російські окупанти, під час "евакуації" на лівий берег Дніпра", - пише видання.

Пам'ятник Ушакову було встановлено перед міськрадою. Така ж доля, як пише Дощ, осягла і пам'ятник адміралу Федору Ушакову, який стояв навпроти Херсонської державної морської академії.

Крім того, як розповів в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, крім того загарбники, тікаючи з Херсона, вивозять техніку ДСНС.

"Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема, техніку ДСНС, що ще залишається. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств", - сказав він.