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Херсон масштабно грабують. З міста "зникли" пам'ятники Ушакову, Суворову та техніка ДСНС

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Херсон, Понеділок 24 жовтня 2022 12:44
Херсон масштабно грабують. З міста "зникли" пам'ятники Ушакову, Суворову та техніка ДСНС Фото: Херсон масштабно грабують окупанти, тікаючи на лівий берег Дніпра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в понеділок, 24 жовтня, з Херсона окупанти вкрали пам'ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дождь.

"Місцеві жителі припускають, що бюст "забрали" із собою російські окупанти, під час "евакуації" на лівий берег Дніпра", - пише видання.

Пам'ятник Ушакову було встановлено перед міськрадою. Така ж доля, як пише Дощ, осягла і пам'ятник адміралу Федору Ушакову, який стояв навпроти Херсонської державної морської академії.

Крім того, як розповів в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, крім того загарбники, тікаючи з Херсона, вивозять техніку ДСНС.

"Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема, техніку ДСНС, що ще залишається. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств", - сказав він.

Нагадаємо, росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" з Херсонської області до Криму.

Також повідомлялося, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Окупанти почали копати укріплення у районі Чаплинки.

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