Росія перетворює Херсонську область на зону відчуження, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю існуючу систему охорони здоров'я. Окупанти вирішили закривати медичні заклади у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, насамперед це стосується Херсонської області. Росія робить з Херсона зону без цивілізації, без елементарних речей, доступних у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним та безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям та гарантувалося життя.

"Тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ має на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації та партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів", - додав президент.

Також Зеленський закликав українців, які перебувають в окупованих містах та районах, робити все, щоб допомагати один одному – попри дії окупантів.