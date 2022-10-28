Черговий виток репресій. Херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів
Російські загарбники планують провести рейди у Херсоні, аби відшукати патріотів України, які не покинули окуповане місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"Після закінчення поточної фази переселення жителів правобережної Херсонщини, орки планують проведення низки рейдів у Херсоні. Головна мета - виявлення серед людей, що відмовилися виїжджати, тих, хто має активну патріотичну позицію", - написав він.
За його словами, все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності. При цьому насправді йдеться про черговий виток репресій.
Соболевський закликав жителів Херсону дотримуватись максимальної обережності та мінімізувати перебування поза оселями.
Нагадаємо, нещодавно окупанти посилили фільтрацію в Херсонській області.
У Херсоні також закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.
При цьому в Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ.
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