Черговий виток репресій. Херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів

Російські загарбники планують провести рейди у Херсоні, аби відшукати патріотів України, які не покинули окуповане місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

"Після закінчення поточної фази переселення жителів правобережної Херсонщини, орки планують проведення низки рейдів у Херсоні. Головна мета - виявлення серед людей, що відмовилися виїжджати, тих, хто має активну патріотичну позицію", - написав він.

За його словами, все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності. При цьому насправді йдеться про черговий виток репресій.

Соболевський закликав жителів Херсону дотримуватись максимальної обережності та мінімізувати перебування поза оселями.