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Черговий виток репресій. Херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів

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Херсон, П'ятниця 28 жовтня 2022 15:06
Черговий виток репресій. Херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів Фото: херсонців попередили про рейди окупантів на патріотів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники планують провести рейди у Херсоні, аби відшукати патріотів України, які не покинули окуповане місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Після закінчення поточної фази переселення жителів правобережної Херсонщини, орки планують проведення низки рейдів у Херсоні. Головна мета - виявлення серед людей, що відмовилися виїжджати, тих, хто має активну патріотичну позицію", - написав він.

За його словами, все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності. При цьому насправді йдеться про черговий виток репресій.

Соболевський закликав жителів Херсону дотримуватись максимальної обережності та мінімізувати перебування поза оселями.

Нагадаємо, нещодавно окупанти посилили фільтрацію в Херсонській області.

У Херсоні також закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.

При цьому в Україні не виключили, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Окупанти можливо самі обстріляють місто та область, звинувативши в цьому ЗСУ.

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