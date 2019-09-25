Британский парламент возобновил работу

В среду, 25 сентября, парламент Великобритании возобновил свою работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Парламентарии Британии решили выйти на работу после того, как Верховный суд признал неправомерным решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона отправить правительство в отпуск до 14 октября.

Также сообщается, что сегодня Джонсон должен выступить на заседании парламента.

Напомним, Верховный суд - конституционный суд Британии - признал неправомерным решение премьер-министра Бориса Джонсона отправить парламент на перерыв. Все 11 судей коллегии решили, что решение было незаконным. Как сообщает ВВС, суд принял "уникальное, историческое решение, фактически признав Джонсона виновным в злоупотреблении властью".

Также РБК-Украина сообщало, что Джонсону пришлось прервать визит в Нью-Йорк, где проходит Генеральная ассамблея ООН, и вернутся в Лондон. Отмечается, что перед тем как покинуть Генассамблею ООН, он был вынужден позвонить королеве Елизавете ІІ по поводу своего поражения в Верховном суде. Неизвестно, извинялся ли он перед ней.