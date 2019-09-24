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Британский парламент возобновит работу в среду

Новости » В мире    24.09.2019 - 16:03
Британский парламент возобновит работу в среду
Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Спикер парламента Беркоу планирует начать работу в среду в 11:30 по местному времени

Парламент Великобритании продолжит свою работу в среду, 25 сентября, после того, как Верховный суд признал неправомерным решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона отправить правительство в отпуск до 14 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, он поручил депутатам готовиться к заседанию, которое должно состояться в среду, 25 сентября.

"Я поручил депутатам готовиться к возобновлению деятельности палаты общин, так как решение о перерыве в работе парламента было незаконным и недействительным. В частности, я поручил властям палаты предпринять такие шаги, которые необходимы для обеспечения того, чтобы палата общин заседала завтра, и чтобы это было в 11:30 (по местному времени - ред.)", - сообщил Беркоу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября Верховный суд Великобритании признал неправомерным решение о перерыве в работе парламента. Такое решение приняли все 11 судей коллегии. Сообщается, что такое решение является уникальным, ведь фактически признает Джонсона виновным в злоупотреблении властью.

Также сообщалось, что парламент Великобритании принял законопроект об отсрочке Brexit. Проект закона был подписан королевой Британии Елизаветой II.

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