Британський парламент відновив роботу

У середу, 25 вересня, парламент Великої Британії відновив свою роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Парламентарії Британії вирішили вийти на роботу після того, як Верховний суд визнав неправомірним рішення прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона відправити уряд у відпустку до 14 жовтня.

Також повідомляється, що сьогодні Джонсон повинен виступити на засіданні парламенту.

Нагадаємо, Верховний суд - конституційний суд Британії - визнав неправомірним рішення премьер-міністра Бориса Джонсона відправити парламент на перерву. Всі 11 суддів колегії вирішили, що рішення було незаконним. Як повідомляє ВВС, суд ухвалив "унікальне історичне рішення, фактично визнавши Джонсона винним у зловживанні владою".

Також РБК-Україна повідомляло, що Джонсону довелося перервати візит до Нью-Йорк, де проходить Генеральна асамблея ООН, і повернутися в Лондон. Зазначається, що перед тим як покинути Генасамблею ООН, він був змушений зателефонувати королеві Єлизаветі ІІ з приводу поразки у Верховному суді. Невідомо, чи вибачався він перед нею.