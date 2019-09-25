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Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Новости » В мире    25.09.2019 - 10:46
Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Он возвращается в Лондон, где парламент призывает его уйти в отставку

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось прервать визит в Нью-Йорк, где проходит Генеральная ассамблея ООН, и вернутся в Лондон после признания Верховным судом незаконности его решения о приостановке деятельности парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что перед тем как покинуть Генассамблею ООН, он был вынужден позвонить королеве Елизавете ІІ по поводу свеого поражения в Верховном суде, который признал его виновным в злоупотреблении властью. Неизвестно, извинялся ли он перед ней.

Напомним, Верховный конституционный суд Британии признал неправомерным решение Джонсона отправить парламент на перерыв до 14 октября. Решение Джонсона было мотивировано тем, чтобы парламент не смог помешать попыткам премьер-министра вывести Великобританию из Европейского союза (Brexit) 31 октября.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября в любом случае. Джонсон готов пойти на Brexit без сделки, что может повлечь значительный ущерб для британской экономики после выхода из ЕС.

После решения Верховного суда оппозиция призвала Джонсона уйти в отставку.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Королева Елизавета одобрила законопроект и и теперь Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

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Новости Украины BrexitБорис Джонсон
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