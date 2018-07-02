Британский маршал воздушных сил возглавил военный комитет НАТО

Это 62-летний главный маршал воздушных сил Стюарт Пич

Британский маршал воздушных сил Стюарт Пич возглавил Военный комитет Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает сайт НАТО.

Так, председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел оставил свою должность после трех лет работы в связи с завершением срока полномочий. Его должность занял бывший начальник штаба Вооруженных сил Великобритании, 62-летний главный маршал воздушных сил Стюарт Пич.

Как отмечается, Петер возглавил Военный комитет НАТО в июне 2015 года и работал над воплощением выполнения решений, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году, в частности, Плана действий по готовности, мероприятий по обеспечению и адаптации, дальнейшего присутствия и усиления воздушной полиции.

"Интенсивный период работы также включал усиления позиции Альянса относительно предотвращения и защиты, разработку и реализацию инициативы стабильности проектирования, адаптации Командной структуры НАТО и поддержки миссий и операций НАТО, в частности, возглавляемых НАТО миссий в Афганистане и Косово", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава Военного комитета представляет на основе консенсуса мнения всех начальников генеральных штабов стран НАТО, а также является главным военным советником генсека Альянса и других высших органов НАТО.

Кроме того, он координирует повестку дня и обсуждение военного комитета, работает над согласованием различных позиций государств-членов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно упорно работать над проведением реформ.

Также раннее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

