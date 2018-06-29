Двері НАТО відкриті для України, - Порошенко

Президент заявив, що підпише закон про нацбезпеку найближчим часом
Президент України Петро Порошенко заявив, що двері НАТО для України відкриті, і країні потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ. Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Двері НАТО для України відкриті, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ. Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація - важливий етап реформування сектору безпеки і оборони", - підкреслив голова держави.
Двері НАТО для України відкриті, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2018
Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація – важливий етап реформування сектору безпеки і оборони.#УкраїнаНАТО pic.twitter.com/z6AkDj7Hgm
Нагадаємо, у четвер президент України Петро Порошенко поінформував, що готовий найближчим часом подати до Верховної Ради поправку до преамбулі Конституції про наміри держави щодо членства в Євросоюзі і НАТО.