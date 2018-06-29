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Двері НАТО відкриті для України, - Порошенко

НовиниПолітика    29.06.2018 - 17:53
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент заявив, що підпише закон про нацбезпеку найближчим часом

Президент України Петро Порошенко заявив, що двері НАТО для України відкриті, і країні потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Двері НАТО для України відкриті, і нам потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ. Закон про національну безпеку, який підпишу найближчим часом, створює для цього важливий базис. Його імплементація - важливий етап реформування сектору безпеки і оборони", - підкреслив голова держави.

Нагадаємо, у четвер президент України Петро Порошенко поінформував, що готовий найближчим часом подати до Верховної Ради поправку до преамбулі Конституції про наміри держави щодо членства в Євросоюзі і НАТО.

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Теги публікації: НАТО, Порошенко Петро, Служба безпеки України, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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