Британський маршал повітряних сил очолив військовий комітет НАТО

Це 62-річний головний маршал повітряних сил Стюарт Піч

Британський маршал повітряних сил Стюарт Піч очолив Військовий комітет Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє сайт НАТО.

Так, голова Військового комітету НАТО чеський генерал Петер Павел залишив свою посаду після трьох років роботи у зв’язку із завершенням терміну повноважень. Його посаду зайняв колишній начальник штабу Збройних сил Великої Британії, 62-річний головний маршал повітряних сил Стюарт Піч.

Як зазначається, Петер очолив Військовий комітет НАТО в червні 2015 року і працював над втіленням виконання рішень, прийнятих на саміті в Уельсі 2014 року, зокрема, Плану дій щодо готовності, заходів із забезпечення та адаптації, подальшої присутності та посилення повітряної поліції.

"Інтенсивний період роботи також включав посилення позиції Альянсу щодо запобігання та захисту, розробку та реалізацію ініціативи стабільності проектування, адаптації Командної структури НАТО та підтримки місій та операцій НАТО, зокрема, очолюваних НАТО місій в Афганістані та Косово", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що голова Військового комітету представляє на основі консенсусу думки усіх начальників генеральних штабів країн НАТО, а також є головним військовим радником генсека Альянсу та інших вищих органів НАТО.

Окрім того, він координує порядок денний та обговорення військового комітету, працює над узгодженням різних позицій держав-членів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко заявив, що двері НАТО для України відкриті, і країні потрібно наполегливо працювати над проведенням реформ.

Також раніше стало відомо, що президент України Петро Порошенко готовий найближчим часом подати до Верховної ради поправку до преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.