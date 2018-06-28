Порошенко сообщил, когда подаст поправки к Конституции о намерениях вступления в ЕС и НАТО

Порошенко считает, что поправки к Конституции может принять нынешний состав ВР

Президент Украины Петр Порошенко готов в ближайшее время подать в Верховную раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО. Об этом Порошенко заявил в четверг, 28 июня, в ходе торжеств по случаю Дня Конституции, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время мной будет передано в Верховную раду обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом - вступление в Евросоюз и членство в НАТО", - сказал Порошенко.

Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

По его словам, ориентация Украины на ЕС и Североатлантический альянс поддерживается большинством граждан государства.

"Возможность собрать триста голосов за такое важное решение в нынешнем составе Верховной рады, я твердо в этом убежден, есть", - подчеркнул президент.

Порошенко также добавил, что существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств.

"Происходит она не только от тех СМИ, которые заслужили себе репутацию пятой колонны, но и среди политиков становится все больше желающих поставить под сомнение наш четко выверенный европейский курс и нам уже отдельные безответственные политиканы рисуют необходимости возвращения на восток. Чтобы никто и не думал петлять, уверен, что это должно быть прямым текстом зафиксировано в Конституции", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС.